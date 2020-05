Cassano: lavori ripristino ponte in legno località Bruscate

Gli uffici comunali avviano la procedura di gara riguardante l’affidamento dei lavori di ripristino del ponte di legno

Ne ha dato comunicazione, d’intesa con il sindaco Gianni Papasso, l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Sposato. L’intervento, ha riferito, secondo quanto previsto, tra l’altro, comporterà, in particolare, la rimozione del piano di calpestio del ponticello costituito da listelli in legno bangkirai duro; la rimozione di travi portanti in legno lamellare ormai fatiscenti, sia per gli agenti atmosferici, sia per l’usura del tempo; la pulizia, la rimozione di tutte le parti metalliche di trattenuta; e la rimozione dei pilastrini in legno per ringhiera fatiscenti. E’ previsto, infine, anche la stuccatura e il trattamento di finitura di tutta la struttura con cera adatta per la protezione della salsedine. Si tratta di un’opera di collegamento funzionale tra la sponda sinistra del litorale sibarita, dal Raganello, e quella destra, in direzione Laghi di Sibari. Il ponte in questione è stato realizzato sul torrente Vena Morta.

