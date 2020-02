Cassano Jonio: servizi cimiteriali, una priorità dell’esecutivo Papasso

La giunta municipale ha messo mani al regolamento di polizia mortuaria rimodulando le tariffe approvate dalla Commissione straordinaria

Servizi cimiteriali, Papasso mantiene l’impegno assunto in campagna elettorale e avvia subito la “grande riforma” che interesserà il camposanto cittadino. A partire dalle tariffe. L’amministrazione comunale di Cassano All’Ionio, infatti, – si legge in una nota del municipio – ha approvato le modifiche alle tariffe cimiteriali contenute nel regolamento di polizia mortuaria a suo tempo licenziate dalla Commissione straordinaria.

Queste le variazioni apportare dall’esecutivo locale presieduto dal sindaco Gianni Papasso: «per la concessione d’uso del loculo per la durata di anni 25, quelli ubicati dal primo al quarto piano di ciascuna fila, partendo dal basso verso l’alto in senso verticale, la somma da versare all’ente è di € 1.600,00; per la concessione d’uso del loculo per la durata di anni 25, quelli ubicati dal quinto al sesto piano di ciascuna fila, partendo dal basso verso l’alto in senso verticale, la somma da versare all’ente locale, invece, è di € 1.470,00».

Nel deliberato della giunta sono state confermate le restanti tariffe cimiteriali. «Tale variazione economica delle tariffe – si legge ancora nella nota – relative alla concessione dei 234 nuovi loculi cimiteriali, facenti parte del complesso denominato “San Cristoforo”, verificati i costi e le spese sostenute dal Comune per la loro realizzazione, è stata dettata dalla valutazione, a norma di legge, della tariffa minima da poter applicare per la copertura dei costi sostenuti».

In tale contesto, l’amministrazione comunale, acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dell’area tecnica e dell’area finanziaria «ha valutato opportuno procedere alla riformulazione delle tariffe cimiteriali vigenti, in base alla disposizione dei loculi, lasciando immutata quella vigente per i loculi ubicati dal primo al quarto piano di ciascuna fila, a € 1.600,00 e di ridurla a € 1.470,00 per i loculi ubicati dal quinto al sesto piano di ciascuna fila, in ragione della posizione certamente più sfavorevole».

