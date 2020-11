Cassano Jonio, nuova ordinanza del sindaco: tamponi a tutti quelli che lavorano con il pubblico

Lo screening è obbligatorio e i risultati dovranno essere comunicati agli uffici comunali. Papasso: «Dobbiamo rallentare il contagio»

Tamponi obbligatori per tutti i lavoratori, i professionisti e le persone che lavorano a contatto con il pubblico. È quello che prevede un’ordinanza a firma del sindaco di Cassano Jonio, Gianni Papasso, che ha disposto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19.

«Il primo cittadino – si legge in una nota – ha ritenuto opportuno adottare tutte le misure necessarie a scopo cautelativo e preventivo per evitare che il contagio possa diffondersi».

l’ordinanza sindacale prevede che «in via cautelativa e precauzionale» tutte le attività e/o aziende che intrattengono rapporti con il pubblico sottopongano a tampone il loro personale avendo cura di comunicare al Comune di aver effettuato tale esame.

Il tampone non sarà obbligatorio per coloro che lo abbiano già fatto a far data dal 12 novembre scorso. Anche in questo caso, però, biognerà far pervenire al comune opportuna comunicazione

All’osservanza dell’ordinanza, sono tenute le strutture socio-sanitarie, la ditta dei rifiuti solidi urbani, i supermercati e attività di vendita di generi alimentari, i distributori di carburante, gli uffici postali, gli uffici bancari, i CAF, i frantoi, le attività commerciali aperte al pubblico, i magazzini per la lavorazione e la vendita di ortofrutta.

