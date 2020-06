Cassano Jonio, dopo l’emergenza Coronavirus tornano i mercati settimanali

Nuova ordinanza del sindaco Papasso che dispone la riapertura alla vendita dei prodotti alimentari e non su aree pubbliche

Dopo l’emergenza Coronavirus tornano in città anche i mercati settimanali. A regolamentarli è una ordinanza firmata dal sindaco Gianni Papasso. L’atto serve a disciplinare i mercati in tutto il perimetro che ingloba il territorio comunale. Con l’ordinanza in questione viene disposta la riapertura dei mercati settimanali per l’attività di vendita di prodotti alimentari e non da parte dei soli rivenditori su aree pubbliche (ex ambulanti) che abbiano residenza nel Comune di Cassano Jonio dalle 07 alle ore 14 nei giorni e nei luoghi di seguito elencati.

Il lunedì si potrà tenere nella frazione Doria in Piazza Roma; il martedì in contrada Lattughelle, nel piazzale antistante la Chiesa; il mercoledì toccherà alla frazione di Lauropoli, nel tratto di Corso Laura Serra compreso tra Chiesa “Presentazione del Signore” e l’intersezione con via Firenze; il venerdì sarà la volta della frazione di Sibari su via Archimede nel tratto compreso tra l’intersezione con via Magine e l’intersezione con via Alcistene; Sabato, infine, toccherà a Cassano Centro nel piazzale dell’ex stazione ferroviaria.

«Sulle aree indicate, nelle ore stabilite – recita l’ordinanza sindacale – vige il divieto di sosta per i veicoli non autorizzati; la squadra manutentiva dovrà apporre, nei giorni stabiliti, le transenne per la chiusura delle aree individuate». Si tratta, è stato sottolineato nel documento, di disposizioni adottate in via temporanea fino a quando l’emergenza sanitaria in corso e dovuta al Covid-19 non permetterà il normale ritorno ai mercati mensili. L’ordinanza, dispone, inoltre, «che siano garantite le prescrizioni delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza Stato-Regioni» e riportate nella medesima.

Le competenti autorità di polizia presenti e operanti sul territorio sono state impegnate a vigilare sul normale svolgimento dei mercati nel sommo rispetto delle disposizioni vigenti, soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria da Covd-19 ancora in atto. L’inosservanza delle prescrizioni sarà punita con una sanzione amministrativa che va dai quattrocento ai tremila euro.

di Giovanni Belcampo

