Cassano e inizio anno scolastico: Papasso incontra i Dirigenti

In vista dell’inizio del prossimo anno scolastico, la cui data nel Comune di Cassano All’Ionio, è stata fissata, d’intesa con le competenti autorità sovracomunali, al 25 settembre prossimo, ha avuto luogo nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città, presieduta dal sindaco Gianni Papasso, una riunione operativa, per concertare al meglio, tenendo conto delle disposizioni in materia di prevenzione dal COVID-19, l’avvio delle attività didattiche in piena sicurezza con i dirigenti scolastici.

All’incontro, con il primo cittadino hanno partecipato l’assessore alla pubblica istruzione, Anna Maria Bianchi, l’assessore alle politiche sociali, Elisa Fasanella, l’assessore ai lavori pubblici, Leonardo Sposato, il presidente del consiglio comunale, Lino Notaristefano, funzionari dell’ente, i dirigenti scolastici Anna Liporace, dell’II.SS. “Erodoto di Thurii” e dell’Istituto Comprensivo “Lanza-Milani” di Cassano centro, Maria Lucia Giordano, dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Troccoli” di Lauropoli, il professore Giuseppe Antonio Sollazzo, reggente dell’Istituto Comprensivo “Umberto Zanotti Bianco” di Sibari e alcuni docenti collaboratori.

Il sindaco nel suo intervento introduttivo ha informato i presenti sugli interventi realizzati e quelli ancora in atto su tutto il territorio comunale, con particolare riguardo alla cura degli edifici scolastici di Cassano centro, Lauropoli, Doria e Sibari, per renderli idonei ed efficienti sin dall’inizio delle attività scolastiche. Dopo avere informato sullo stato e sull’organizzazione degli edifici scolastici, alcuni dei quali sono interessati a lavori ricostruzione e di messa in sicurezza, al fine di accogliere in ossequio delle linee guida anti Covid-19 la popolazione scolastica, ha informato che è in atto l’operazione di pulizia generale di tutte le scuole che dovrà essere completate entro il 20 settembre prossimo e che prima del 25, seguiranno altri interventi di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione locali scolastici.

Dal 21 al 24 del mese in corso è stata programmata anche una ulteriore sanificazione di tutto il territorio comunale. Il sindaco Papasso, ha, tra l’altro, comunicato che l’amministrazione comunale è impegnata per la realizzazione di una palestra a Sibari. Per quanto riguarda l’attivazione del servizio di Mensa scolastica, di comune accordo è stato stabilito che stabilito eventualmente prenderà il via dall’inizio del nuovo anno.

Quanto alla questione del trasporto scolastico, il primo cittadino, conscio delle difficoltà esistenti, ha chiesto la collaborazione delle famiglie al fine di ottimizzare al meglio la programmazione del servizio. L’amministrazione comunale, ha affermato il sindaco Papasso, da sempre è molto attenta alle problematiche del mondo della scuola per ruolo fondamentale che essa svolge nella formazione delle giovani generazioni.

Nel suo dire, recependo gli input dei dirigenti presenti, ha, inoltre, proposto di programmare nel corso dell’anno scolastico alcune iniziative di approfondimento su temi importanti come la Legalità e la tutela dell’Ambiente. Si è discusso e concertato anche in materia di assistenza ai disabili. La riunione si è conclusa con una informativa del sindaco sui pochi casi di positività al Covd-19 registratesi a Cassano. In proposito, Gianni Papasso, ha rassicurato i presenti che la situazione è assolutamente sotto controllo. Pertanto, si può concludere affermando che sia l’ente locale che la scuola cassanese sono pronti ai nastri di partenza.

