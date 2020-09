Cassano: convocato il Consiglio Comunale per l’Approvazione Bilancio

La giunta capitanata da Gianni Papasso annuncia la convocazione dell’Assise civica per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022

Il presidente Lino Notaristefano, sentita la conferenza dei capigruppo ha proceduto, ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento, alla convocazione del Consiglio Comunale della Città di Cassano All’Ionio per il giorno 30 Settembre prossimo con inizio dei lavori alle ore 19:00, in prima convocazione ed eventualmente il 1° Ottobre, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e approvare i seguenti punti posto all’ordine del giorno della seduta:

Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Calabria – n. 14/2020: deduzioni; Approvazione Regolamento IMU (L.27 dicembre 2019 n. 160); Approvazione Aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 (L. 27 dicembre 2019 n. 160); Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali; Approvazione Regolamento TARI (L.27 dicembre 2019 n. 160); Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI – anno 2020; (conferma impianto tariffario 2019 ai sensi dell’art.107, c.5 D.L. n. 18/2020); Servizio Idrico Integrato: approvazione Carta del servizio idrico integrato e Regolamento; Approvazione Impianto tariffario del Servizio Idrico Integrato anno 2020; Approvazione D.U.P. 2020/2022;​ Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020/2022; Approvazione Regolamento “modalità di formazione dell’Albo dei Commissari di gara e di Formazione delle Commissioni giudicatrici delle gare per affidamento lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; Modifica ed integrazione dell’Art. 52- comma 4 – del Regolamento di Polizia Mortuaria; Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL – Lavori somma urgenza per la rimozione dei rifiuti abbandonati al villaggio turistico “Marina di Sibari” – Delibera Giunta Comunale n. 202 del 27 luglio 2020; Contestazione causa incompatibilità consigliere comunale,Avv. Francesco Lombardi – avvio procedimento ex art. 61 TUEL;

Il presidente dell’assise civica, Lino Notaristefano, informa che a causa dell’emergenza COVID-19 la seduta si terrà senza la presenza del pubblico. Sarà garantita la diffusione televisiva dei lavori consiliari.

Commenta

commenti