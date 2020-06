Cassano: avviati i lavori per demolizione e ricostruzione plesso scuola primaria di via Amendola

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto dalla Perrone e dalla Edilbenincasa ha avviato i lavori consegnati già nel mese di febbraio scorso e che a causa della pandemia da COVID-19, non era stato possibile iniziare, riguardanti la demolizione e la ricostruzione della Scuola Primaria – Plesso “Gino Bloise” di via Amendola della Direzione Didattica I° Circolo di Cassano centro. Ne ha dato comunicazione il sindaco Gianni Papasso.

La realizzazione dell’edificio scolastico, impegnerà una spesa complessiva pari a € 797.181,00, finanziata con fondi regionali per € 781.317,10 e con fondi di bilancio comunale, pari a € 15.863,90. La RTP Perrone-Edilbenincasa, aggiudicataria dell’appalto ha praticato il 23,930 % di ribasso sull’importo a base d’asta. Il primo cittadino, presente all’inizio dei lavori di abbattimento della struttura, nell’occasione ha ricordato che il finanziamento è frutto della partecipazione dell’amministrazione locale al bando regionale del 2016, riguardante l’adeguamento sismico degli edifici scolastici, dal quale il Comune di Cassano All’Ionio, è stato ammesso anche a finanziamenti di altri progetti che interesseranno, in particolare, le scuole del quartiere San Nicola di Lauropoli e la “Biagio Lanza” del Capoluogo.

La demolizione e la ricostruzione dell’edificio scolastico della scuola primaria di via Amendola, Plesso “Gino Bloise”, ha riferito il sindaco Papasso, è stata dettata da un’approfondita campagna di indagini tecniche da cui è risultata una serie di vulnerabilità soprattutto di natura sismica della struttura scolastica, che ora verrà realizzata ex novo nel rispetto dei volumi preesistenti. In ossequio di quanto previsto nel capitolato d’appalto i lavori dovranno essere completati entro 270 giorni. Il sindaco Papasso, nell’occasione, ha tenuto a ribadire l’interesse del governo cittadino in direzione dell’edilizia scolastica per garantire al pianeta scuola di operare in ambienti sicuri e decorosi.

