Cassano: approvato atto di indirizzo per la gestione degli impianti di depurazione

In prossimità della bella stagione, la giunta municipale riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, ha proceduto all’approvazione di un atto di indirizzo per il Responsabile dell’Area Tecnica dell’ente, riguardante la corretta e oculata gestione degli impianti di depurazione presenti sul territorio comunale.

Per il primo cittadino e l’amministrazione comunale della Città di Cassano All’Ionio, è obiettivo di primaria importanza, quello di garantire il perfetto funzionamento degli impianti di depurazione a servizio del territorio comunale e delle stazioni di sollevamento al fine di assicurare la massima tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

In prossimità dell’inizio della stagione estiva, l’organo esecutivo, ha, pertanto, inteso rinnovare l’atto di indirizzo formulato al Responsabile dell’Area Tecnica, affinchè metta in campo tutte le iniziative necessarie per assicurare una corretta e oculata gestione di tutti gli impianti di depurazione e delle relative stazioni di sollevamento nel rigoroso rispetto della normativa in materia. Copia dell’atto deliberativo, dichiarato immediatamente esecutivo, è stato trasmesso per quanto di competenza al responsabile del settore tecnico dell’ente locale.

