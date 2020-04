Cassano: appaltato il primo lotto del servizio di manutenzione del verde pubblico

L’impresa Progitec Srl si è aggiudicata il primo dei due lotti della gara d’appalto riguardante la manutenzione del verde pubblico

Ne hanno dato comunicazione il sindaco Gianni Papasso e l’assessore delegato, tra l’atro, ai lavori pubblici e all’ambiente, Leonardo Sposato. L’operazione, intanto, interesserà Cassano Centro, Lauropoli, le aree periferiche e quelle relative alle pertinenze delle strade interpoderali. Il secondo lotto, interesserà i centri urbani di Doria, Sibari, le Contrade adiacenti, la Zona Costiera, ossia Marina Di Sibari, i Laghi di Sibari, Millepini, Bruscata, le relative pertinenze e le strade interpoderali, per un periodo di mesi nove. Anche in questo caso l’appalto verrà assegnato mediante una procedura negoziata con l’utilizzo dello strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da CONSIP Spa.

Il criterio di aggiudicazione stabilito, per ogni singolo lotto, è stato quello del minor prezzo. Da Palazzo di Città, in proposito, è stato evidenziato che nella terza seduta di gara pubblica, tenutasi lo scorso 25 marzo, per l’aggiudicazione del 1° Lotto, hanno presentato offerte la Progitec Srl e l’Impresa Fasanella Architetto Eugenio. Mentre per quanto riguarda il servizio di manutenzione del 2° Lotto, a partecipare era stata solo l’Impresa Fasanella che per carenza dei necessari requisiti, era stata esclusa da entrambe le gare. Gli amministratori cassanesi, hanno colto l’occasione, per informare che i competenti uffici dell’ente locale sono già all’opera per provvedere alla riassegnazione dei lavori del secondo lotto e che nel frattempo, comunque il servizio di manutenzione e pulizia del verde pubblico sarà assicurato su tutto il comprensorio comunale.

Commenta

commenti