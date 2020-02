A Cassano Ionio si giocherà la prima edizione dei “Mondiali Solidali”

Patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Cassano allo Ionio, Assessorato alle Politiche Sociali, il prossimo 8 Febbraio 2020 a Cassano allo Ionio si svolgeranno i Mondiali Solidali, presso il campetto del Seminario Vescovile, con inizio alle ore 15.00.

L’idea, nata da una collaborazione tra l’Associazione “Palazzo Viafora” e l’Associazione “Circolo Piazza Mercato”, riveste una funzione sociale poiché mira all’integrazione ed all’interscambio di esperienze vissute tra diverse persone, ma anche e sopratutto una funzione culturale in quanto vuole dare la possibilità a chi parteciperà di approfondire la conoscenza sulle migrazioni, sui luoghi di origine e sulle condizioni di vita dei migranti.

Un torneo di calcio tra giovani di diverse nazionalità, un mini campionato mondiale locale, in cui verranno coinvolti sia i giovani cassanesi, che formeranno una piccola squadra della Nazionale Italiana, sia i tanti ragazzi migranti domiciliati a Cassano Ionio, che formeranno le squadre delle Nazionali dei rispettivi paesi di provenienza.

Un progetto che mira alla convivenza civile e spontanea tra giovani e meno giovani, in un continuo scambio di opinioni tra vecchie e nuove generazioni, vecchi e nuovi stili di vita.

Offrire una valida alternativa al tempo libero a tutti i giovani e meno giovani presenti nel territorio di Cassano Ionio per favorire la convivenza e lo scambio di opinioni tra generazioni ed etnie diverse, per includere e creare una società altruista e solidale.

In una Città dove i giovani sono demoralizzati per le condizioni del paese, ma sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli e di impegno sociale, nonostante le attività di volontariato sono abbasta scarse.

Il programma della manifestazione prevede la cerimonia di saluto, per le ore 15.00, nel piazzale antistante il campetto del Seminario Vescovile, nel corso della quale le squadre partecipanti, dopo aver ascoltato i rispettivi inni nazionali, si scambietanno messaggi di pace e solidarietà prima di iniare a giocare. Parteciperà alla cerimonia di saluto l’Assessore alle Politiche Sociali Elisa Fasanella.

A fine partite, nel chiosco del Seminario Vescovile, si svolgerà la cerimonia di premiazione alla presenza del Sindaco della Città, Gianni Papasso e del Vescovo di Cassano, Mons. Francesco Savino, oltre che dell’Assessore Elisa Fasanella, che ha patrocinato l’evento. La cerimonia di premiazione sarà arricchita da un buffèt tipico e dall’esibizione del giovane rapper marocchino Hmisso, da anni residente a Cassano Ionio, che si esibirà in alcuni dei suoi freestyle migliori.

Ai partecipanti al torneo sarà consengato un portachiavi, con il quale potranno conservare la chiave della loro casa a Cassano Ionio, che speriamo possa essere dignitosa e accogliente. Un piccolo gesto di solidarietà ed un augurio a trovare un’accoglienza sempre più dignitosa nella nostra città.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare ed a mostrare un segno di solidarietà e di accoglienza verso questi nostri fratelli.

Un ringraziamento anticipato va all’Assessore alle Politiche Sociali Elisa Fasanella, per aver accolto con entusiasmo il nostro progetto, al Sig. Sindaco Gianni Papasso ed a tutta l’Amministrazione Comunale per averlo patrocinato.

