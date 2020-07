Cassano all’Ionio: presentata la pubblicazione “Sibari estate sicura”

È stata presentata agli operatori turisti, agli esercenti attività commerciali e al pubblico delle vacanze la pubblicazione “Sibari Estate Sicura”, curata dall’assessorato al turismo, presieduto da Gianluca Falbo, che si è avvalso della consulenza professionale di Luigi Fasanella, tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

La conferenza, ha avuto luogo in un noto locale ubicato sul litorale cassanese di Marina di Sibari. Ai lavori, coordinati dal responsabile della comunicazione istituzionale del Comune di Cassano All’Ionio, sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Gianni Papasso, i componenti la giunta municipale, Falbo, Fasanella, Mungo, Bianchi e Sposato, e il presidente del consiglio comunale, Lino Notaristefano. In apertura dei lavori, l’assessore Falbo ha illustrato le peculiarità del Protocollo di Sicurezza anti Covid-19 personalizzato come Comune di Cassano, con alcune aggiunte indicative e restrittive delle linee guida emanate dalla conferenza Stato-Regioni. Si tratta, ha sottolineato l’assessore comunale al turismo, di prescrizioni per settore che comprendono una serie di regole comportamentali da seguire per prevenire il contagio, che fanno riferimento allo smaltimento di prodotti di sanificazione

Consigli per tipologia di rifiuti, al tracciamento delle presenze nelle strutture turistiche, all’utilizzo dispositivi condivisi, mediante l’utilizzo di innovazioni tecnologiche come la possibilità di poter procedere alla digitalizzazione del menù da parte dei clienti nella ristorazione e nei lidi la messa a disposizione di un’applicazione che consente all’utenza di poter prenotare a distanza il posto ombrellone.

L’amministrazione comunale di Cassano, insomma, è impegnata quotidianamente per offrire al popolo delle vacanze, sul litorale di Sibari, un soggiorno sereno e sicuro. Chiaramente, si chiede il rispetto delle norme anticontaggio. Presto, ha anticipato l’assessore Falbo, verrà reso noto anche il calendario degli eventi estivi. Dal canto suo, il dottore Fasanella, ha approfondito il discorso, focalizzando il suo dire sull’obiettivo della pubblicazione “Sibari Estate Sicura”, che non può prescindere dalla sensibilizzazione sia della comunità locale, sia dei vacanzieri, sia agli operatori turistici e commerciali sull’osservanza delle regole generali impartite, implementate di altre prescrizioni restrittive dell’ente locale in materia di sicurezza e tutela ambientale.

Il tecnico ambientale, ha concluso appellandosi alla collaborazione di tutti e a un maggiore senso civico. Ha concluso il sindaco Gianni Papasso, che dopo avere ripercorso le fasi che hanno preceduto la elaborazione e pubblicazione di Sibari estate Sicura, caratterizzata da incontri con gli operatori turistici e i commercianti presenti sul territorio comunale, cogliendone suggerimenti, indicazioni e criticità dovute agli effetti della pandemia, ancora in atto, ha ribadito che per fortuna Cassano si è saputa cautelare dal contagio pandemico, attraverso le forti iniziative messe in campo dall’amministrazione locale che comunque, hanno trovato riscontro nell’osservanza e senso di responsabilità da parte della comunità.

Il sindaco Papasso, ha, infine, ribadito che Sibari è immune dal Covid-19 e che ha tutte le carte in regola per essere scelta quale meta per una vacanza sicura e divertente. Nell’augurare buone vacanze, il primo cittadino di Cassano, dopo avere assicurato di continuare a essere un “sindaco operaio”, lavorando per la salvaguardia e tutela dell’ambiente e della salute pubblica, ha raccomandato l’osservanza rigorosa delle regole anti Covid-19.

Commenta

commenti