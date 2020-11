Cassano all’Ionio, l’Amministrazione comunale “compie” il primo anno di vita

Il sindaco Gianni Papasso eletto al primo turno nella consultazione elettorale amministrativa dell’11 novembre 2019 e la sua amministrazione, hanno tagliato il traguardo del “primo compleanno”

Il primo cittadino, considerato il particolare periodo che stiamo attraversando, condizionato dal Covid-19, che ha rivoluzionato la vita pubblica e privata di tutti noi, ha ritenuto di rinviare a tempi migliori l’organizzazione di un incontro con i cittadini per fare il punto della situazione con un primo dettagliato “rapporto” sull’azione amministrativa che ha caratterizzato il primo anno.

Nel frattempo, ha esternato, ancora una volta, tutta la sua soddisfazione, destinando parole di ringraziamento sentite, verso chi ha creduto nella sua persona, come uomo e come amministratore, riconfermandogli fiducia, che lo stesso, ha rimarcato, non tradirà mai. Gianni Papasso, dopo la sofferta fase del commissariamento, durato due lunghi anni, determinato dallo scioglimento anticipato degli organi elettivi per presunte infiltrazioni mafiose, è stato rieletto per la terza volta consecutiva con il 60 % circa dei consensi sul suo competitor Francesco Lombardi. Il sindaco “operaio”, così come lo stesso ama definirsi, da subito, insieme alla sua squadra composta dagli assessori Anna Maria Bianchi, Elisa Fasanella, Gianluca Falbo, Leonardo Sposato e Antonino Mungo (vice sindaco), si è rimboccato le maniche e messo al lavoro per fronteggiare le tante criticità ereditate. In primis, è stato affrontato il risanamento ambientale di tutto il territorio comunale che versava in un pietoso stato di degrado igienico-sanitario. Subito dopo, l’annosa questione dell’insabbiamento del Canale Stombi, arteria marina di collegamento da e per il Centro Nautico de Laghi di Sibari.

Anche in questo caso, il cammino è stato non breve, ma tortuoso e gravido di difficoltà di diversa natura, tuttavia, grazie all’incessante impegno del primo cittadino che ha saputo intessere le giuste relazioni istituzionali, alla vigilia della scorsa stagione estiva è stato centrato l’obiettivo della riapertura dello Stombi che ha fatto registrare una immediata ripresa della singolare realtà turistica della costa cassanese. Ma, l’attività dell’amministrazione comunale, non si è arrestata qui, anche perché quotidianamente le criticità emergenti dal vasto e disarticolato territorio chiedevano pressanti risposte, per cui si è andati avanti affrontando il problema dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione della discarica di contrada La Silva, per la quale era stata prevista dalla Regione Calabria, con l’assenso della Commissione Straordinaria, la realizzazione di una quinta buca.

Il progetto, grazie all’intervento del sindaco e dell’amministrazione, ma anche di tutto il consiglio comunale, che hanno interpretato il dissenso della popolazione è stato avversato e bloccato nelle sedi decisionali. In alternativa, si è concordato il sovrabbanco della quarta buca per ulteriori conferimenti, cui dovrà seguire la messa in sicurezza e la bonifica del sito. Il governo cittadino, ha affrontato anche la riorganizzazione degli uffici e dei servizi con l’immissione di alcune professionalità mancanti in alcuni settori; ha proceduto a mettere in campo tutte le iniziative per la messa in sicurezza degli istituti scolastici comunali; in tema di politiche sociali, ha, tra l’altro, ripristinato il Banco Alimentare per l’assistenza alle famiglie bisognose, divenute, nel frattempo, sempre più numerose; ha avviato la raccolta differenziata sia nelle località rurali che nelle zone turistiche di Marina e Laghi di Sibari; da marzo in poi, ha fronteggiato e continua a farlo con impegno, capacità e determinazione, l’emergenza da Covid-19; ha pensato alla sicurezza urbana, mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza su tutto il territorio comunale; ha attivato le procedure per la stabilizzazione dei 78 ex Lsu-Lpu; ha approvato sia il Rendiconto 2019, che il Bilancio di Previsione 2020-2022; sta procedendo alla messa in sicurezza della rete stradale comunale, spendendo un milione di euro per la bitumazione; ha approvato il progetto esecutivo per il completamento dello Stadio Comunale “Pietro Toscano”; ha proceduto alla illuminazione pubblica della Pista Ciclabile di Marina di Sibari; ha affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico; ha preso contatto con l’Italgas per la metanizzazione di Doria; e senza volere essere esaustivi, segnaliamo, infine, il progetto per il riconoscimento del sito di Sybaris quale patrimonio mondiale sotto tutela Unesco.

Soprattutto alla fine del 2019 e all’inizio dell’anno in corso, non sono mancati momenti di festa in cui la città è tornata a sorridere e a ritrovarsi, come nel grande evento di Capodanno in piazza.

Chiaramente, appena possibile, il sindaco Papasso e l’amministrazione comunale, così come anticipato, terranno una conferenza pubblica per rapportare nei particolari tutto il lavoro svolto nei primi dodici mesi di attività amministrativa

Commenta

commenti