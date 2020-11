Cassano all’Ionio: convocato il Consiglio per il 24 novembre

Il Consiglio comunale di Cassano all’Ionio tornerà a riunirsi martedì prossimo. La seduta, per ovvi motivi legati al Covid, non sarà aperta aperta al pubblico

Il presidente Lino Notaristefano, sentita la conferenza dei capigruppo, ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento, ha proceduto alla convocazione di una riunione dell’assemblea civica per martedì 24 novembre prossimo, alle ore 19:00 in prima convocazione ed eventualmente, in seconda convocazione il giorno successivo, alla stessa ora. All’ordine del giorno della seduta, figurano nove punti sui quali il consiglio comunale dovrà dibattere e determinarsi.

In particolare, saranno trattati i temi riguardanti: la Surroga del consigliere comunale Francesco Lombardi, dimessosi dalla carica; l’Interpellanza del consigliere di minoranza Giuseppe Praino avente ad oggetto: “criteri scelta componenti Commissioni giudicatrici”; l’Interpellanza consigliere Giuseppe Praino avente ad oggetto: “Fondo Sport e periferie; l’Adeguamento e completamento dell’Impianto sportivo Pietro Toscano”; l’Interpellanza del consigliere Giuseppe Praino, avente ad oggetto: “Discarica La Silva. Incendio”; Parco Giochi di Lauropoli – approvazione Progetto preliminare; Rotatoria strada Prainetta -approvazione Progetto preliminare; Villa Forstefano – provvedimenti relativi utilizzo destinazione; il Conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto; e l’Iscrizione all’Albo delle Associazioni – dell’Associazione “Verso l’Altro”. A causa dell’emergenza COVID-19 la seduta consiliare si terrà senza la presenza del pubblico. Sarà comunque garantita la diffusione televisiva.

