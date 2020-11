Cassano all’Ionio: atto di indirizzo per la stabilizzazione di 75 ex Lsu-Lpu

L’Amministrazione comunale capitanata da Papasso, tramite un comunicato stampa, annuncia l’atto di indirizzo per la loro stabilizzazione

La Giunta Comunale della Città di Cassano All’Ionio, ha discusso e deliberato, tra l’altro, l’atto di indirizzo per procedere alla stabilizzazione dei 75, lavoratori contrattualizzati, provenienti dal bacino Lsu-Lpu (42 lavoratori LSU e 33 lavoratori LPU), in organico presso l’ente locale a tempo indeterminato. Nel deliberato, si dà atto che la stabilizzazione sarà a tempo parziale misto pari entro i limiti del contributo proveniente dalla Regione e dallo Stato e delle eventuali disponibilità del bilancio comunale in base alla disponibilità finanziarie stanziate, nonché di modificare e integrare consequenzialmente il piano triennale 2020-2022 del fabbisogno del personale e il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2020 del Comune.

Al Responsabile del Servizio Personale è stata demandata l’adozione degli atti consequenziali. I lavoratori da inquadrare nei profili professionali per i quali è richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo saranno stabilizzati previo espletamento di procedure riservate, mediante prove di idoneità, mentre i lavoratori da in quadrare nei profili professionali per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo saranno stabilizzati mediante procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami.

Nel bacino del Comune di Cassano All’Ionio dei 75 lavoratori in questione, 42 sono di categoria A1, otto di categoria B1, due di categoria B3, 21 di categoria C1 e due di categoria D1. Pertanto, occorrerà attivare per tutti le procedure di selezione di idoneità per i lavoratori contrattualizzati di categoria A e B e le procedure concorsuali per i lavoratori di categoria B3, C e D. L’atto deliberativo, dichiarato immediatamente esecutivo, per opportuna conoscenza, è stato trasmesso alla Rappresentanza Sindacale Aziendale e alle OO.SS. territoriali firmatarie del vigente CCNL.

