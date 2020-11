Cassano all’Ionio: annuncio sulla stabilizzazione degli ex Lsu-Lpu

L’ufficio stampa del Comune ionico retto dal Sindaco Gianni Papasso aggiorna sullo stato di stabilizzazione di Lsu-Lpu

Con determina del segretario generale, in qualità di Responsabile del Servizio Personale del Comune di Cassano All’Ionio, Ciriaco Di Talia Ciriaco, è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda riguardante la selezione riservata alla stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili di Pubblica Utilità, in forza con contratto a tempo determinato presso l’ente locale, per la copertura di n. 75 posti a tempo indeterminato e parziale. Ne hanno dato comunicazione il sindaco Gianni Papasso e la giunta comunale.

Nell’atto licenziato, è stata richiamata la deliberazione n.244/2020 relativa alla Programmazione del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020-2022 e il piano annuale delle assunzioni, con la quale sono previste le assunzioni, oggetto dell’avviso pubblico di selezione, a condizione che la Regione e lo Stato avessero contribuito alla relativa copertura finanziaria, la deliberazione n. 297/2020 nella quale è prevista una procedura di stabilizzazione dei lavoratori contrattualizzati a tempo determinato ex lsu-lpu in possesso dei requisiti di legge, dando atto che la stessa sarà tempo indeterminato e parziale (18 ore) per n.75 unità appartenenti a diverse categorie, finanziata dal contributo proveniente dalla Regione, dallo Stato e dalle risorse disponibili del bilancio comunale, demandando al Responsabile del Servizio Personale “l’avvio delle procedure di stabilizzazione, al fine di consentire la conclusione delle stesse entro il 31 dicembre dell’anno in corso, con decorrenza dell’assunzione a tempo indeterminato e parziale misto nell’annualità 2021.

La selezione, che interesserà, in particolare, n.2 istruttori di categoria D posizione economica D1; n. 21 istruttor di, Categoria C, posizione economica C1; n. 2 istruttori di Categoria B3, posizione economica B3; n. 8 esecutori di Categoria B, posizione economica B1; e n.42 operatori di Categoria A, posizione economica A1, sarà effettuata dalle competenti strutture dell’Ente. La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modello allegato all’avviso, completa degli allegati, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, con ogni mezzo ed a rischio del mittente, al protocollo generale dell’Ente, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 01.12.2020, in busta chiusa e sigillata, con l’indicazione del mittente e la dicitura “AVVISO PUBBLICO Dl SELEZIONE RISERVATO PER LA COPERTURA Dl N. 75 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE”. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae con la descrizione delle attività svolte presso il comune di Cassano All’Ionio.

Commenta

commenti