Cassano all’Ionio: aggiudicato il servizio di manutenzione delle aree verdi

Con atto di determina approvato dai Responsabili dei Settori dell’Area Tecnica e Appalti e Contratti, Luigi Serra Cassano e Marcella Murfone, sono stati approvati il verbale di gara e l’aggiudicazione definitiva dei lavori relativi al “Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico del territorio comunale a ridotto impatto ambientale che interesserà i centri urbani di Doria, Sibari, le contrade rurali adiacenti, la zona costiera che comprende Marina di Sibari, Laghi di Sibari, Millepini, Bruscata e le pertinenti strade interpoderali”, II° lotto, per un periodo di mesi nove, all’impresa ARES di Basile Silvio, con sede legale in Francavilla Marittima, che ha presentato il ribasso del 21% sull’importo del servizio posto a base di gara. Ne hanno dato comunicazione, il sindaco Gianni Papasso e l’assessore delegato ai lavori pubblici, Leonardo Sposato. L’importo di aggiudicazione ammonta a € 46.914,15 oltre agli Oneri di Sicurezza pari ad € 1.187,7, ed IVA (22%) come per legge. Nella determina, è stato disposto, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione del servizio anticipata in via d’urgenza in ossequio della normativa in materia. Il servizio avrà la durata di mesi 9 (nove), a decorrere dall’avvio e che il medesimo dovrà essere espletato nel pieno rispetto del relativo Capitolato Speciale d’Appalto. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la procedura in oggetto, è la dipendente di ruolo Maria Gulino. Il provvedimento è stato trasmesso al Responsabile dell’Area Tecnica, al Settore Finanziario, all’Ufficio Appalti e Contratti e al Segretario Comunale per quanto di competenza.

