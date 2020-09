Cassano all’Ionio ha aderito alla manifestazione “Puliamo il Mondo”

Il Comune di Cassano All’Ionio ha aderito alla manifestazione ambientalista “Puliamo il Mondo”. Con un deliberato adottato dalla giunta municipale, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, è stata ha accolta la richiesta pervenuta a firma del Presidente di Legambiente Onlus, riguardante lo svolgimento della manifestazione “Puliamo il Mondo”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo, in calendario nei giorni dal 25 al 27 settembre prossimi, promossa da Legambiente.

L’esecutivo locale, tra l’altro, ha evidenziato nell’atto che l’abbandono dei rifiuti è tra le cause principali di degrado, per cui da anni è impegnato in campagne di sensibilizzazione e di educazione. In particolare, è stato evidenziato che i rifiuti in mare hanno un impatto gravissimo sugli ecosistemi e la biodiversità. L’iniziativa, pertanto, rappresenta l’occasione per coinvolgere i cittadini in un importante gesto collettivo.

E’ appena il caso di ricordare che da più di 25 anni, volontari di tutto il mondo si danno appuntamento per scendere in campo e dedicarsi alla cura del proprio territorio. Un gesto semplice di grande valenza educativa che esprime voglia di fare e di appartenenza, compiuto con generosità e spontaneità. L’amministrazione comunale di Cassano All’Ionio, guidata dal sindaco Gianni Papasso, ha ritenuto di aderire all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, in considerazione degli scopi che la stessa si propone, nell’ottica di sensibilizzazione alle tematiche ambientali ma anche ai temi della solidarietà, dell’appartenenza e della convivenza, con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche locali e delle associazioni locali che si occupano di tematiche ambientali.

Con l’adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, l’esecutivo ha deliberato l’erogazione di un contributo a Legambiente di un contributo, a sostegno della campagna. A fronte di tale adesione, è stato disposto che verranno forniti, a supporto delle giornate di pulizia, dei pacchi contenenti i kit con guanti ed altro materiale da distribuire per la raccolta dei rifiuti. L’atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo.

Commenta

commenti