Caso sospetto di coronavirus cinese nel Mezzogiorno

Dopo un tour in oriente, si reca al pronto soccorso avvertendo sintomi apparentemente influenzali, febbre e tosse. Ora è ricoverata al Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronavirus.

Si tratta di una cantante barese che, di ritorno da un tour in Oriente che ha toccato la zona di Wuhan, città di origine del coronavirus, si trova attualmente in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di malattie infettive e sta ricevendo le cure necessarie in attesa di conoscere gli esiti degli esami diagnostici di conferma, come previsto dal protocollo diramato dal Ministero della Salute.

