Caso Positivo di Covid 19 a Cariati, il Comune invita alla calma

Covid-19, la persona risultata positiva al tampone è stata posta in quarantena obbligatoria. Non ha comunque avuto contatti con altri soggetti.

È quanto fa sapere il Sindaco facente funzioni Ines Scalioti invitando tutti a non cedere al cattivo costume della spasmodica ricerca del nominativo di questa o quella persona contagiata, ma di continuare ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni.

La preoccupazione di tutti deve essere quella di rimanere a casa e di non uscire se non per casi di necessità – aggiunge la Scalioti. Attenersi alle misure di prevenzione indicate e non abbassare la guardia deve essere l’obiettivo di tutti per non vanificare gli sforzi ed i sacrifici portati avanti fino ad oggi.

