Nuovo caso di Coronavirus in Calabria, è il terzo

Si tratta di un paziente ricoverato da mercoledì nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria

C’è il terzo caso di contagio da Coronavirus nella regione Calabria. A comunicarlo è la direzione del Grande ospedale metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, che ha effettuato un doppio test su un paziente ricoverato da mercoledì. «E’ stata confermata – si legge nella nota della direzione – attraverso doppio controllo virologico, infezione da Coronavirus SARS-COV2 in un paziente ricoverato nel pomeriggio di ieri (mercoledì 4 marzo, ndr). Lo stesso aveva fatto ricorso al Pronto Soccorso attraverso il percorso dedicato alla sindrome influenzale predisposto dal G.O.M. riferendo un collegamento epidemiologico con un caso confermato di Covid-19».

«Le condizioni cliniche del paziente – tengono a precisare dal Gom – sono buone e gli accertamenti eseguiti non destano, in atto, preoccupazione. La Direzione Aziendale ricorda all’utenza che le autorità sanitarie competenti provvederanno all’individuazione epidemiologica dei soggetti venuti a contatto con il paziente in questione disponendo la quarantena domiciliare per le persone asintomatiche ed il controllo specifico con tampone per quelle sintomatiche». Infine la direzione dopo aver comunicato i numeri utili per l’emergenza Coronavirus (numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria) annuncia che «eventuali aggiornamenti saranno comunicati direttamente dall’Ospedale».

Fonte: Corriere della Calabria

