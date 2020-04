Case di riposo Calabria: la strage silenziosa del Coronavirus

I decessi avvenuti all’interno delle residenze per anziani in Italia a causa del Covid-19, si attestino al terribile valore del 40,2 %

Un “massacro” con centinaia di morti nelle case di cura e Residenze sanitarie assistenziali: con almeno quattro strutture coinvolte in Calabria, da Bocchigliero a Chiaravalle, da Melito Porto Salvo a Torano Castello, tutti comuni chiusi per il Convid-19 dalla presidente della Regione, Jole Santelli.

La Calabria in questo contesto non è immune da colpe e responsabilità. Quanto “esploso” all’interno delle RSA Calabresi, certifica di fatto, come la stessa ordinanza n°20 del 27 marzo u.s., della Regione Calabria a firma del Presidente Santelli, sul monitoraggio delle strutture residenziali attività di screening Covid-19, sia stata applicata in modo inadeguato.

Se la Regione Calabria avesse avviata per tempo una puntuale attività di screening, di prevenzione, di verifica capillare sull’idoneità delle varie strutture, si sarebbe ridotto al minimo l’esposizione al contagio ed evitato lo sconfortante quadro emerso dalle ultime attività investigative nel mondo delle RSA Calabresi prive, in alcuni casi, anche dei requisiti igienico sanitari minimi.

Gli enti SPI FNP e UILP della Calabria ribadiscono il loro impegno nel vigilare sulla congruità dei comportamenti assunti dal governo regionale e da tutte le altre strutture preposte:

«Bisogna ora agire con forza e risolutezza, mettendo immediatamente in essere tutti gli interventi necessari per impedire che altri eventi drammatici possano verificarsi e continueremo a tutelare la salute dei nostri anziani, che sono una colonna storica di valori, tradizioni e cardine per intere famiglie».

Commenta

commenti