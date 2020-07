Prende forma la settima edizione del cartellone estivo di Crosia

Tante le novità della VII edizione di Crosia d’Estate organizzata con la direzione artistica di Fabio Zumpano

Tutto pronto per la settima edizione di Crosia d’Estate 2020 tra storia, sapori e tradizioni. Prende forma il cartellone estivo del capoluogo traentino che quest’anno, causa l’emergenza covid e le conseguenti direttive nazionali in materia di prevenzione, mette in stand-by alcuni eventi must della programmazione per riproporne altri. Tante le novità che comporranno, per scelta dell’Amministrazione comunale e con la direzione artistica di Fabio Zumpano, un pamphlet di eventi di qualità che cammineranno seguendo i percorsi esperienziali del gusto e dell’arte. Due location privilegiate: piazza del Popolo, nel Centro storico di Crosia, e la nuova e sperimentale Arena del Mare che sarà allestita lungo la promenade del Lungomare Centofontane.

La settima edizione di Crosia d’Estate 2020 sarà presentata il prossimo Martedì 28 Luglio alle ore 11.30 nella sala Delegazione comunale in viale della Repubblica nel centro urbano di Mirto. All’iniziativa interveranno il sindaco Antonio Russo, il Presidente del Consiglio comunale con delega al Marketing turistico e allo spettacolo, Francesco Russo, il direttore artistico Fabio Zumpano e tutti i protagonisti e gli interpreti della stagione artistica.

