Carnevale dello Jonio, domenica 23 la sfilata dei carri allegorici

Gruppi Mascherati per il centro storico e lo scalo dell’area bizantina

I presidenti delle associazioni e dei comitati organizzatori del Carnevale dello Jonio – Capalbo Pasquale per il Frasso-Amarelli, Andrea Campana per il Viale Michelangelo, Federico Smurra della Pro Loco Rossano e il responsabile della sicurezza Gennaro Diaco – comunicano il programma della tappa rossanese della manifestazione, messa su in grande spolvero grazie anche alla sinergia delle Amministrazioni comunali di Corigliano-Rossano e di Crosia Mirto. Bambini, genitori e famiglie pronti ad affollare per domenica 23 febbraio le vie ed i viali dell’area bizantina per assistere alla sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati.

IL PROGRAMMA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

1° TAPPA Rossano Centro storico

Alle ore 10.00 ritrovo in Piazzale Traforo; da qui tutti in corteo a sfilare insieme ai carri allegorici allestiti ed organizzati dalle Associazioni Pro Loco Rossano, Comitato Frasso Amarelli e Comitato Michelangelo oltre ai carri degli Amici del Carnevale di Contrada Piragineti e da Magno Gruppo Carnevale.

Gli alunni, accompagnati dagli insegnanti e dai genitori della scuola G. Rizzo, sfileranno durante la parata e si esibiranno sul palco posizionato all’arrivo dei carri in Piazza Steri, dove il Cappellaio Matto allestirà uno spettacolo speciale.

2° TAPPA Rossano Scalo

Dopo il Centro Storico di Rossano, la prima edizione del Carnevale dello Jonio arriverà nello Scalo di Rossano di Corigliano Rossano. Ci sarà tanto spazio per musica, spettacoli itineranti, artisti di strada e gruppi folkloristici provenienti da tutto il comprensorio. Accompagnato dalle suggestive note della Ars Nova Banda Musicale Città di Longobucco, il corteo dei carri allegorici allestiti ed organizzati dalle Associazioni Pro Loco Rossano, Comitato Frasso Amarelli e Comitato Michelangelo oltre ai carri degli Amici del Carnevale di Contrada Piragineti, da Magno Gruppo Carnevale e dal Centro Studi Music Accordion, partirà alle ore 15.00 da Via dei Normanni. La sfilata sarà impreziosita dalla partecipazione degli Sbandieratori Palio di Bisignano, che delizieranno i presenti con le loro performance acrobatiche.

Gli studenti del Polo Liceale di Rossano – Liceo Artistico presenteranno un percorso artistico che ha come tema la bellezza delle forme e l’armonia dei colori con le maschere ispirate a Venezia, ai grandi maestri della pittura e un omaggio per il centenario della scuola Bauhaus. Saranno parte attiva della sfilata anche gli alunni, le insegnanti ed i genitori degli istituiti G. Rizzo, ITAS ITC e Istituto Comprensivo Alessandro Amarelli.

Il corteo transiterà per Viale Margherita, Via Nazionale, Via Sibari, per arrivare in fine nel Salotto delle Feste dell’area Rossano in Viale MICHELANGELO. Qui i festeggiamenti del Carnevale saranno animati da Gli Aforismi Rossanesi che insieme agli altri protagonisti della serata allestiranno uno spettacolo speciale che coinvolgerà i presenti durante la premiazione dei gruppi e dei carri partecipanti. Per l’occasione sarà allestita anche l’area giochi per i più piccoli. Previsti inoltre dei momenti formativi curati dall’Ecoross attraverso l’installazione di due stand sul percorso e dall’Associazione dei consumatori U.Di.Con con la partecipazione straordinaria di Capitan Udicon.

Durante la manifestazione tutti i partecipanti potranno degustare gratuitamente le delizie gastronomiche preparate ed offerte dagli alunni e dagli insegnanti dell’Istituto Alberghiero ITIS MAIORANA.

Prossime Tappe 25 Febbraio: il Carnevale dello Jonio si sposterà martedì 25 presso lo scalo di Corigliano. Appuntamento con le famiglie alle ore 15 con il percorso della sfilata dei carri allegorici che partirà da Via Berlinguer con prosecuzione per via Fontanelle ed arrivo a Piazza Salotto, dove sarà allestito un punto spettacolo con intrattenimenti vari legati alla tradizione del carnevale. La tappa coriglianese è affidata alla pro loco ausonica guidata da Domenico Terenzio.

Prossime Tappe 01 Marzo: il Carnevale dello Jonio chiuderà i battenti domenica 01 Marzo a Mirto-Crosia. Per il Gran finale nel centro traentino, curato dall’Amministrazione comunale a guida Russo, ci saranno diverse novità per grandi e piccini. Raduno alle ore 15 in Via Almirante. Arrivo sfilata in Piazza Dante.

Gli organizzatori di questa tappa rossanese del Carnevale di Corigliano-Rossano ringraziano per il sostegno l’Amministrazione Comunale nella persona del sindaco Flavio Stasi, l’Assessore al ramo Tiziano Caudullo e i responsabili degli uffici commercio e turismo Carlo Lucisano e Benedetta De Vita. Un ringraziamento speciale per il supporto tecnico anche a Natalino Chiarello responsabile ACOM. Tutti gli sponsor che anche quest’anno hanno creduto in questo progetto, le associazioni e i partner per hanno sposato incondizionatamente l’iniziativa.

Commenta

commenti