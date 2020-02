Tutto pronto per il primo Carnevale in collaborazione tra Corigliano Rossano e Crosia

Russo: «Si concretizza un progetto pensato da tempo». Ecco il programma degli eventi

Quest’anno la celebrazione del Carnevale nella Sibaritide porterà la firma congiunta delle città di Corigliano Rossano e di Mirto Crosia. Il Comune traentino, sposando da tempo l’esigenza di una programmazione artistico-culturale territoriale, sperimenterà la collaborazione con la terza città della Calabria. Tre grandi eventi comprensoriali saranno cadenzati da altrettante manifestazioni che animeranno il Centro storico di Crosia ed il centro rubano di Mirto. È quanto fa sapere il Presidente del Consiglio comunale, Francesco Russo, all’esito di un incontro tenuto ieri a Mirto Crosia alla presenza delle associazioni cittadine volto a definire il programma delle prossime festività di Carnevale.

«Quest’anno – dice Russo – ritornano gli eventi carnascialeschi con la grande novità del primo Carnevale dello Jonio, patrocinato dai comuni di Corigliano-Rossano e Crosia. Un progetto sul quale siamo a lavoro da tempo e che proponiamo, per la prima volta, in forma sperimentale. Le festa per eccellenza dedicata alle maschere e ai colori quest’anno si terrà in chiave territoriale e vedrà protagonisti Crosia Mirto con la città di Corigliano-Rossano. Tre gli eventi che si terranno tra Corigliano, Rossano e Mirto e quello conclusivo, di Domenica 1 Marzo, proprio nella nostra cittadina con la sfilata dei Carri allegorici curata dall’Unpli Cosenza, dalle Pro Loco di Rossano e Corigliano, dai comitati civici di Frasso Amarelli e Viale Michelangelo. Siamo orgogliosi di questa collaborazione per la quale ringrazio l’assessore alla promozione del marketing territoriale di Corigliano-Rossano, Tiziano Caudullo, e al segretario provinciale dell’Unpli, Federico Smurra».

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Territorialità e non solo. Il grande Carnevale dello Jonio, infatti, sarà l’evento conclusivo delle manifestazioni carnascialesce del Comune di Crosia. Questo il programma degli eventi. Si parte Domenica 23 Febbraio, a partire dalle 10.30, con i gruppi di animazione in piazza Dante e le maschere danzanti: un grande spettacolo dedicato alle famiglie. Poi, Sabato 29 Febbraio, a partire dalle 15, la festa si sposta nel centro storico di Crosia con un pomeriggio in compagnia delle maschere di carnevale, dolci tipici e i giochi popolari. Domenica 1 Marzo, infine, si chiude a Mirto con la grande sfilata dei Carri allegorici e dei gruppi in Maschera con partenza dal rondò di Via Almirante e lungo viale della Repubblica e conclusione in Piazza Dante.

