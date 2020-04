Cariati Unita: «Sospendere l’imposta di soggiorno»

Sospendere il prima possibile l’imposta di soggiorno. Questa è la proposta del gruppo Consiliare Cariati Unita. In un momento di forte sofferenza per la nostra Economia: «riteniamo indispensabile che le Istituzioni pubbliche attivino tutte i provvedimenti necessari per aiutare i cittadini che si trovano in difficoltà a causa della pandemia da Coronavirus».

Questo è il messaggio del movimento politico ionico che precisano: « Con l’incertezza più assoluta rispetto ad una stagione estiva che si avvicina e sulla quale ancora nessuno può fare previsioni, riteniamo che debbano essere adottate misure che incentivino il più possibile il Turismo che è la fonte di sostentamento principale per l’Economia Cariatese. Per questo motivo come gruppo consiliare di Cariati ha richiesto al facente funzioni sindaco, alla giunta e al consiglio comunale di Cariati di sospendere l’imposta di soggiorno per l’anno 2020.

«Riteniamo che questo provvedimento sia un atto concreto in favore di un settore che è oggi in fortissima difficoltà e che lo stesso possa portare, nel caso di superamento della pandemia ad una maggiore concorrenza sui mercati per l’offerta turistica del nostro comune. Siamo certi che questa nostra proposta potrà essere accolta dall’amministrazione comunale di Cariati e, così, si potrà darà un segnale importante ad un settore che sta pagando un prezzo altissimo per colpa del Coronavirus».

