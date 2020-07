Cariati Unita: «Se la situazione non fosse così drammatica, ci sarebbe veramente da ridere»

Non si è fatta attendere la risposta dell’Opposizione di Cariati Unita al Primo cittadino Filomena Greco: «Sinceramente ci fa ridere l’ultimo comunicato della Sindaca che difende se stessa dalla penosa situazione in cui versano i comuni ed in primis il comune di Cariati per la mancanza di raccolta rifiuti».

Da qui i dubbi: «sarebbe comprensibile la sua difesa se fosse per così dire un “politico di primo pelo” ma dimentica la cruente battaglia da lei condotta in prima linea quando il sindaco era qualcun altro? E se il comunicato stampa della sindaca ha del ridicolo, l’ordinanza che vieta la permanenza al mare oltre le venti ha dell’incredibile!

Menomale che siamo un paese a vocazione turistica! Ma lasciando stare i turisti e per una volta tanto parliamo di noi cariatesi, ci meritiamo provvedimenti simili? Meritiamo di avere un’amministrazione assente su qualsiasi problema e presente solo per proclami indecenti? Ma cos’ha prodotto la famosa giunta iGreco?».

Cariati Unita rilancia: «Oltre ad averci messo alla gogna mediatica per i noti provvedimenti giudiziari niente ospedale, niente servizi! Sono ormai un ricordo quando d’estate i giovani o i disoccupati pulivano le spiagge tutte le mattine per offrire un servizio ai turisti e ai cariatesi…

Tutto nell’oblio, andiamo avanti, siamo sulla giusta strada… ma qual è questa strada? Bho!».

Commenta

commenti