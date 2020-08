Cariati Unita: «Il Sindaco si dimentica i problemi della comunità»

Cariati Unita non usa mezzi termini e lamenta un Sindaco assente su tutte le problematiche che vive Cariati. Filomena Greco, secondo l’opposizione, non riesce più nemmeno a fingere il solito falso interessamento per la questione Sanità pubblica.

«Il tutto mentre il Sindaco di Corigliano Rossano contesta fortemente gli ultimi atti dell’azienda sanitaria di Cosenza e che ancora una volta penalizzano il nostro ex Ospedale. Un Sindaco che continua a passare il proprio preziosissimo tempo tra piscine e cocktail in compagnia di amici e parenti dimenticandosi dei tanti problemi di un paese che ha scelto di voler amministrare e che invece ha declassato per manifesta e acclarata incompetenza sua e della sua inesistente giunta».

Cariati Unita rincara la dose: «E mentre la fogna fa da padrone sulle strade cittadine, mentre la spazzatura “decora” i marciapiedi del paese, mentre l’acqua è un sogno per villeggianti e paesani, lei cosa fa? Per il tramite del “suo” comunicatore intima, anzi ordina alla ditta da lei scelta di provvedere a risolvere immediatamente i guai in contrada Villari o tra un po’ in altra parte. Con quest’ordine può tornare ai suoi diletti preferiti, sentendosi con la coscienza a posto? Sindaco se ci sei batti un colpo! Muoviti, risolvi o almeno tampona qualche problema che la tua amministrazione, non è in grado di gestire! Questa è una differenza sostanziale, Sindaco, le criticità ci sono sempre state, ma persino Cicciù, lasciato completamente solo dal cerchio magico, è riuscito a gestire alla meno peggio i tanti disservizi creati dalla totale incapacità amministrativa di una gestione comunale fallimentare su tutti i fronti. Purtroppo, non hai le qualità per amministrare il nostro paese! Tolto il fumo che hai buttato negli occhi di chi ti ha sostenuto, non rimane nulla di concreto»

