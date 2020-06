Cariati Unita: porre fine alla peggiore amministrazione comunale della storia di Cariati”

“La maggioranza non ha ormai i numeri per tenere i consigli comunali in prima convocazione”

Il gruppo consiliare di opposizione Cariati Unita ribadisce – senza troppi giri di parole – che “il Consiglio comunale del 3 giugno ha confermato, semmai ci fosse stato ancora il bisogno, l’assoluta inadeguatezza di chi oggi amministra Cariati. Una maggioranza che non ha i numeri ormai per tenere i consigli comunali in prima convocazione e che continua ad essere “abbandonata” da più componenti che, finalmente si rendono conto dell’inadeguatezza del cerchio magico che gestisce il comune di Cariati. Abbiamo assistito nel corso dell’ultimo consiglio comunale, all’ennesimo indecoroso spettacolo offerto da alcuni tuttologi della maggioranza che, in particolare, sulla discussione sul tema sanità pubblica del territorio, hanno confermato la pochezza di argomentazioni e, purtroppo, la solita presa in giro con il gioco delle tre carte sul tema sanità pubblica.

Infatti, il tanto contestato deliberato n°2/2020 sulla sanità territoriale, non è stato, per come roboantemente annunciato a più riprese nei giorni scorsi, modificato. Il tutto confermando quanto ampiamente denunciato nei giorni scorsi dal gruppo consiliare di Cariati Unita. Purtroppo per loro, questo ennesimo becero tentativo del cerchio magico di stravolgere la realtà con un mal riuscito gioco delle tre carte, ha scatenato, l’ira di tantissimi cittadini stanchi di essere presi in giro dal cerchio magico e da questa maggioranza incpace di dare la benché minima risposta ai tanti problemi che la nostra comunità sta vivendo. Alla richiesta di chiarezza formulata, più volte, dal gruppo consiliare di Cariati Unita in merito al deliberato del consiglio comunale sul tema sanitario, i componenti della giunta igreco hanno continuato a produrre più versioni e a mantenere di proposito la confusione più totale in un deliberato che invece sarebbe dovuto servire a ribadire istituzionalmente quanto dalla quasi totalità del territorio del basso ionio viene richiesto.

INESISTENTE E SEMPRE PIU’ TRABALLANTE AMMINISTRAZIONE

Cariati e i Cariatesi non hanno più bisogno di questa inesistente e sempre più traballante amministrazione comunale, che continua nella politica della divisione, dello spargimento di veleno e di odio, della denigrazione e distruzione ad ogni costo di chi è contro e si oppone. Un’amministrazione senza nessun progetto politico-amministrativo, che non produce nulla di positivo per la comunità ma, che tira a campare, solo ed esclusivamente, per continuare a tutelare spiccioli interessi del cerchio magico e dei loro pochissimi accoliti.

Come Cariati Unita lanciamo l’ennesimo appello a chi non ne può più di questo modo di condurre la nostra comunità: Se davvero avete a cuore le sorti della nostra comunità, dimettetevi e ponete finalmente fine alla peggiore amministrazione comunale della storia di Cariati.

