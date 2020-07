A Cariati torna l’isola pedonale sul lungomare: tutti i giorni dalle 21 alle 2

La cittadina delle Otto Torri ritorna lentamente alla normalità dopo l’emergenza covid

Lungomare Cristoforo Colombo a Cariati, da domani, sabato 4 luglio e fino al 15 settembre, scatta il divieto permanente di transito e di sosta dalle ore 21 alle ore 2 per i veicoli di ogni ordine e cilindrata, non autorizzati.

È quanto contenuto nell’ordinanza della Polizia Municipale nella quale si precisa che durante lo svolgimento di manifestazioni e/o spettacoli, anche i residenti autorizzati, avranno libero accesso solo sino alle ore 21.

Dall’intersezione con via san Cataldo (Traversa Adiacente la villetta comunale denominata Padre Pio – lato nord) e sino all’intersezione con via San Paolo (lato sud); Vico Bari dall’intersezione con Via Bari; Traversa I Matteotti dall’intersezione con Via Matteotti; Traversa IV Matteotti dall’ intersezione con Via Matteotti; Via Santa Teresa dall’intersezione con Via Piave – V. Veneto; II Traversa San Cataldo. Sono, queste le vie che costituiscono il perimetro della Zona a Traffico Limitato.

L’ingresso nelle fasce orarie in cui entra in vigore la Z.T.L. sarà controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe autorizzate, individua immediatamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada (CdS).

Le targhe dei veicoli autorizzati verranno inserite in un’apposita lista, denominata Lista Bianca, che consente il transito alla ZTL senza incorrere in violazione.

I velocipedi potranno accedere alla ZTL nelle fasce orario previste senza alcuna autorizzazione. Gli altri dovranno dotarsi di autorizzazione permanente (tra gli altri, persone con disabilità, persone fisiche proprietarie di posti auto, commercianti, servizi sociali e ditte manutentive); temporanea (nel caso di matrimoni, funerali ed eventi), speciale (tutte le attività interne alla ZTL).

