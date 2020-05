Cariati, richiesti tamponi per chi rientra in Calabria. Negativi quelli effettuati in Comunità S. Cataldo

Richiesta urgente attivazione del servizio di prevenzione sanitaria emergenziale sistematica per coloro i quali rientrino da altre regioni per tornare presso il proprio domicilio, abitazione e residenza

Il sindaco facente funzioni di Cariati Ines Scalioti esprime soddisfazione per l’accoglimento unanime, in seno dal gruppo ANCI dei sindaci della provincia di Cosenza della proposta avanzata dall’Amministrazione Comunale di Cariati per la richiesta urgente di attivazione del servizio di prevenzione sanitaria emergenziale sistematica per coloro i quali rientrino da altre regioni per tornare presso il proprio domicilio, abitazione e residenza. Richiesta trasmessa dai sindaci della provincia di Cosenza al Presidente della Giunta Regionale, al Commissario Straordinario dell’ASP di Cosenza, al Dipartimento della Protezione Civile Regionale ed al Prefetto di Cosenza. “Necessario attivare una procedura improntata alla massima prevenzione che imponga l’effettuazione sistematica di tamponi rino-faringei a tutti coloro i quali rientrino in Calabria avvalendosi della facoltà di cui all’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Porre in essere tale profilassi, comunque seguita dall’isolamento domiciliare, almeno fino all’esito del tampone, al momento stesso dell’arrivo in Regione dei soggetti di rientro, onde evitare ogni possibile rischio di contatto e di contagio con altre persone con le quali, inevitabilmente, andrebbe ad attivarsi una qualsiasi forma di interazione fisica, diretta o indiretta. Comunicare tempestivamente l’esito dei tamponi effettuati ai sindaci dei territori interessati onde consentirgli l’adozione di ogni provvedimento necessario alla gestione dei singoli casi e da adottare in conformità ad ogni indicazione che le competenti autorità regionali e sanitarie vorranno fornire”.

RICHIESTA EFFETTUAZIONE DI TAMPONI ANCHE NELLA RSA OSPITATA NELLA STRUTTURA OSPEDALIERA PUBBLICA

Inoltre la Scalioti comunica che sono risultati tutti i negativi i tamponi effettuati all’interno della Comunità alloggio per anziani S.Cataldo, nel territorio comunale. A nome suo personale e dell’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per la notizia e si complimenta con la responsabile della struttura socio-assistenziale Franca Vulcano e con gli operatori per la professionalità e responsabilità dimostrate nel rispetto di tutte le prescrizioni e procedure di sicurezza. Il vice sindaco precisa inoltre di aver richiesto al dipartimento prevenzione dell’Asp l’effettuazione urgente dei tamponi anche presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ospitata nella struttura ospedaliera pubblica.

