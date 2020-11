«Cariati svegliati e rivendica il Diritto alla salute, alla cura e alla vita»

L’unione civica di Opposizione di Cariati Unita chiama alla mobilitazione la cittadinanza della comunità ionica per difendere il suo diritto ad una sanità accettabile

Domenica 08.11.2020, nel rispetto di tutte le prescrizioni del DPCM del 3 novembre, ci ritroveremo alle ore 10:00 nei pressi dell’Ospedale “Vittorio Cosentino” di Cariati per rivendicarne con forza la riapertura.

In un momento così delicato per i Calabresi, con l’imposizione di una “Zona Rossa” determinata soprattutto dalla mancanza assoluta di tutele sanitarie sul territorio regionale oltre che all’incapacità di programmare e spendere le risorse destinate all’ampliamento dei posti Covid nella nostra Regione, i Cariatesi non ci stanno, e vogliono rivendicare con forza l’immediata riattivazione del Presidio Ospedaliero di Cariati.

La scientifica depauperazione dell’offerta sanitaria pubblica per favorire solo ed esclusivamente le tasche degli erogatori privati deve finire!

Quasi 5 miliardi di euro in 10 anni hanno prodotto solo disastri in danno dei cittadini e portafogli gonfissimi del privato che continua a farla da padrone, con la compiacenza della politica e dei commissari, nella gestione delle risorse destinate alla sanità calabrese.

Noi Cariatesi non ci stiamo più e vogliamo che l’Ospedale venga riaperto e reinserito nell’offerta sanitaria regionale per Acuti.

Il territorio del Basso Ionio e tutta la Sibaritide offrono Livelli Essenziali di Assistenza da Terzo Mondo! Ciò è inaccettabile e noi Cittadini pretendiamo che questa assurda situazione venga sanata attraverso il potenziamento dell’offerta sanitaria della Sibaritide e, in primis, con la riapertura dell’Ospedale “Vittorio Cosentino “di Cariati.

Domenica facciamo sentire a gran voce a chi decide che Cariati c’è e che i cariatesi vogliono la riapertura del proprio Ospedale pubblico.

Commenta

commenti