Cariati, stagione estiva: il sindaco convoca gli operatori

Condivisione strategie ripartenza, lunedì 29 ore 19 al centro sociale

«Negli altri anni, a quest’ora, saremmo stati alla prese con una stagione estiva già avviata da qualche settimana; ad accogliere e a garantire ospitalità e qualità ai nostri ospiti. Anche se non è tra le più semplici, quella in corso, dopo la lunga quarantena che ha penalizzato le attività, non deve impedirci di investire l’impegno e la determinazione di sempre. La stagione estiva merita di essere affrontata in maniera sinergica. Condividere strategie e programmare è il percorso che deve e può vederci insieme. Perché siamo convinti che solo con atteggiamento ottimista e propositivo possiamo ripartire».

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco informando che tra le iniziative alle quali si è voluto dare priorità è stata quella di incontrare gli operatori turistici e commerciali. Questi sono stati invitati a partecipare nel pomeriggio di lunedì 29 giugno, alle ore 19 al Centro sociale, alla Marina, ad un incontro ad hoc.

Individuare e concordare insieme tutte le iniziative e soluzioni necessarie alla ripartenza del settore dopo l’emergenza Covid, ad iniziare dalla stagione estiva in corso. È, questo, l’obiettivo dell’incontro.

