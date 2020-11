Cariati, staff Sindaco: si cercano professionisti in quiescenza

Filomena Greco: «Collaborazioni per rafforzare l’attività amministrativa; incarichi a titolo gratuito per un anno»

Affrontare e gestire problematiche di interesse generale in ambito finanziario, giuridico, marketing territoriale, servizi sociali e alla persona, lavori pubblici ed urbanistica.

Sono questi gli obiettivi sottesi all’avviso pubblicato dall’Amministrazione Comunale con il quale si cercano professionisti in quiescenza da inserire a titolo gratuito per un anno nell’ufficio di staff del Sindaco.

A darne notizia è il Sindaco Filomena Greco sottolineando che, per far fonte alla duplice esigenza, da una parte quella di rafforzare in più direzioni l’attività progettuale dell’Esecutivo e, dall’altra, l’insufficienza di risorse finanziare adeguate, si è deciso di fare appello alla disponibilità e sensibilità di quanti vorranno proporre le loro competenze al servizio dell’attività amministrativa e della comunità.

Tra gli altri requisiti richiesti è necessario essere in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente, essere stato collocato in quiescenza e possedere una significativa e qualificata esperienza professionale, culturale e scientifica nelle materie attribuite dalla norma degli enti locali.

Le manifestazione di interesse vanno presentate entro le ore 12 di martedì 24 direttamente all’ufficio del protocollo comunale, inviate tramite pec all’indirizzo protocollo.cariati@asmepec.it o inviate a mezzo posta raccomandata all’indirizzo Comune di Cariati – Piazza Trento – 87062 Cariati (Cs).