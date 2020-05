Cariati ritrova il suo piccolo Francesco: «Bentornato a casa!»

Gli auguri dell’Amministrazione comunale al bimbo che è stato protagonista di un brutto incidente domestico

«Sapere che il piccolo Francesco è tornato a casa, che sta meglio e che, nonostante la caduta impressionante dal terzo piano, non sia in pericolo di vita, non può che riempire di gioia quanti in queste settimane, da quel 2 maggio, hanno condiviso con i familiari momenti di apprensione e preoccupazione».

È quanto dichiara il Sindaco facente funzioni Ines Scalioti augurando il bentornato al giovanissimo concittadino a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità. «Possa, insieme ai suoi genitori, al suo fratellino e a tutti i suoi familiari – aggiunge – ritrovare la serenità interrotta e tornare presto a giocare spensierato».

