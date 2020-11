Cariati: rischio idrogeologico, procede pulizia corsi d’acqua

Continuano, in vista della stagione invernale, gli interventi di pulizia dei canali, dei fossi di scolo e di tutti i tratti fluviali che potrebbero essere causa di inondazioni e disagi. Sono cinque i siti su cui si è già intervenuti: San Piero, Tramonti, Acqua dei Granchi, Petraro e zona Salto.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco sottolineando che, sotto la supervisione del consigliere delegato all’agricoltura Luigi Forciniti, gli stessi interventi verranno ripetuti nuovamente ad inizio primavera.

Rinnoviamo – continua il Primo Cittadino – a nome di tutta l’Amministrazione un ringraziamento per la costante disponibilità al Consorzio di Bonifica, guidato dal Presidente Marsio Blaiotta che, con il coordinamento di Francesco Pandolfi, sta effettuando gli interventi in collaborazione con gli uffici comunali. La Greco coglie l’occasione inoltre, per ribadire il ringraziamento anche agli operatori che con la loro attività quotidiana consentono di avanzare nei lavori di bonifica.