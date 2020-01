Cariati: “Riaprire l’Ufficio Postale del Centro Storico”

Poste italiane riapra in tempi brevi l’ufficio postale del centro storico. Dopo due mesi dalla chiusura per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura sono notevoli i disagi avvertiti dalla comunità. In particolar modo dagli anziani residenti, impossibilitati a raggiungere l’ufficio della Marina.

È quanto chiede la Giunta comunale a Poste Italiane ribadendo la necessità, in alternativa, di un ufficio mobile che possa garantire la continuità del servizio. La richiesta era stata già avanzata dal Sindaco Filomena Greco nei primi giorni dello scorso mese di dicembre.

Molte operazioni – sottolineano gli Amministratori – come il libretto postale ed i buoni postali superiori all’importo di seicento euro o l’emissione di assegni circolari, non possono essere eseguite in uffici diversi da quello ubicato su via XX Settembre.

L’Amministrazione Comunale si dice disponibile ad individuare lo spazio più idoneo all’installazione dell’ufficio mobile su suolo comunale.

