Cariati: prorogati i termini del bando aree demaniali marittime

Bando per il rilascio di concessione di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle offerte. Dal 18 marzo, la nuova scadenza è slittata al 15 aprile

È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che la dilazione della data risponde alle misure urgenti di contenimento del contagio del Coronavirus sull’intero territorio nazionale disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 di mercoledì 15 aprile.

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica, alle ore 10 di mercoledì 22, presso la sede dell’area tecnica comunale, in via Salvo D’acquisto. Salvo ulteriori ed eventuali modifiche dovute alla proroga del dipartimento del Consiglio dei Ministri, le date delle fasi successive saranno comunicate e pubblicate sull’albo pretorio online.

