Cariati, prima rata dell’IMU scade mertedì 16

Previste esenzioni per attività ricettive

L’assessore al bilancio e tributi di Cariati Sergio Salvati informa che sono esenti dal pagamento della prima rata IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività, gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli agriturismi, i villaggi turistici, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e appartamenti per vacanze, i bed & breakfast, residence e campeggi. – Per tutti gli altri sono confermate le scadenze IMU a martedì 16 giugno per la prima rata d’acconto e al 16 dicembre per la seconda rata, a saldo. L’importo della prima rata (acconto), è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno dovrà essere eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote che saranno approvate dal Comune di Cariati.

L’esenzione riguarda anche gli immobili adibiti a stabilimenti lacuali e fluviali, a stabilimenti termali; ad ostelli della gioventù, a rifugi di montagna, a colonie marine e montane. I possessori degli immobili dovranno presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021, utilizzando il consueto modello Ministeriale ed indicando nelle note di aver usufruito dell’esenzione della prima rata 2020 in quanto immobile posseduto ed utilizzato dal gestore dell’attività ivi esercitata.

