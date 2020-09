Cariati e prevezione: test sierologici su 120 studenti

Test sierologici sugli studenti delle scuole superiori di Cariati, al via. Oggi (sabato 19) la prima attività di screening ha interessato 120 studenti del liceo scientifico e linguistico. Si continuerà lunedì 21 settembre.

È quanto fa sapere l’assessore alle politiche sanitarie Maria Elena Ciccopiedi esprimendo soddisfazione con il Sindaco Filomena Greco per la sensibilità dimostrata dalle famiglie e dagli studenti e per la disponibilità confermata dalla dirigente scolastica Sara Giulia Aiello e dai volontari. L’Amministrazione Comunale ringrazia quanti si sono resi protagonisti di questa iniziativa di prevenzione volta a garantire un riavvio delle attività didattiche in piena sicurezza e serenità.

Ospitate nella palestra dell’istituto professionale, le operazioni di prelievo, con tre postazioni di infermieri e la supervisione di un medico sono state garantite dall’Avis Cariati, coadiuvata nella logistica, all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico, dal personale docente e non docente, dalle Associazioni ERA Gli Osservanti e Coordinamento Donne di Cariati, impegnati sia all’interno che all’esterno dell’Istituto per garantire nella massima sicurezza le operazioni di screening.

Lunedì 21 si effettueranno i test su altri gruppi di studenti delle scuole superiori cittadine che hanno aderito all’iniziativa volontariamente e previa autorizzazione dei genitori.

