Cariati, nuove Short-Lists per imprese e professionisti

Salvati: «La Giunta municipale approva l’atto di indirizzo; l’iniziativa sarà partecipata ad associazioni di categoria»

Sono state avviate le procedure per la costituzione di nuove short-lists di tecnici professionisti idonei al conferimento di incarichi di natura tecnica (progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi e/o ogni altra attività accessoria, ecc.) e di imprese e ditte per l’affidamento di lavori pubblici e/o servizi di manutenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia e, soprattutto, garantendo i principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento.

A dare notizia dell’approvazione da parte della Giunta Municipale dell’atto di indirizzo è Sergio Salvati, Assessore alle Opere Pubbliche e Servizi Comunali, annunciando che nei prossimi giorni verranno comunicati i termini e le modalità di partecipazione dei relativi avvisi pubblici redatti dall’ufficio competente

Dell’iniziativa dell’Amministrazione Comunale– aggiunge Salvati – verrà data notizia non solo tramite i canali istituzionali ma anche informando direttamente gli ordini dei professionisti e le associazioni di categoria interessate.