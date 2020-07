Cariati, nessun caso di Covid sul territorio comunale. Paziente si trova a Catanzaro

I parenti sono invece rientrati a casa. Il sindaco Greco: no ad allarmismi

Il sindaco di Cariati Filomena Greco rassicura la cittadinanza sul fatto che non vi è alcun allarme Covid sul territorio comunale. La persona ospite della struttura turistica recatasi ieri (mercoledì 29) presso il Punto di Pronto Intervento (PPI) a causa di malore è stata trasferita a Catanzaro, dove, a seguito del tampone, è risultata positiva. I familiari hanno già fatto rientro nella loro città d’origine. Il PPI cittadino è stato subito sanificato e raccomandando di tenere sempre e comunque comportamenti responsabili e prudenti: indossare la mascherina, evitare assembramenti e lavarsi spesso le mani.

Già nelle prime ore della mattina odierna, insieme al Comandante della locale stazione dei carabinieri, al comandante della polizia municipale e al responsabile del dipartimento prevenzione ASP, il Sindaco si era attivato per tutti gli accertamenti e gli adempimenti prescritti. Il tampone sul paziente – sottolinea l’Amministrazione Comunale riferendo fonti sanitarie del presidio ospedaliero di Catanzaro che ha registrato ed accolto il turista – ha evidenziato la fase di coda del contagio e, quindi, la condizione di scarsa virulenza insieme all’asintomaticità. Restano il paziente ricoverato a Catanzaro ed i parenti andati via, attualmente a Cariati non vi è alcun altro caso positivo accertato collegato.

