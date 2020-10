Cariati: lutto Santelli, bandiere a mezz’asta per 3 giorni

Il Sindaco del Comune ionico Filomena Greco osserverà un minuto insieme alle forze dell’ordine. Proclamato il lutto cittadino

Lutto cittadino nel giorno delle esequie del Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, il Primo Cittadino osserverà alle ore 12 di oggi (venerdì 16), il minuto di silenzio alla presenza delle forze dell’ordine. Il momento simbolico di cordoglio sarà trasmesso in diretta su Facebook.

È quanto fa sapere lo stesso Primo Cittadino informando che da oggi e fino a domenica 18 sarà esposta la bandiera a mezz’asta sugli edifici pubblici.

Nell’avviso dell’Amministrazione Comunale si invitano i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali, commerciali, produttive e titolari di attività private di ogni genere ad osservare parimenti, in segno di raccoglimento e di rispetto, il minuto di silenzio e ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto nelle forme ritenute più opportune, anche mediante la sospensione delle relative attività, con esclusione dei servizi indispensabili essenziali ed obbligatori, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 in concomitanza con lo svolgimento delle esequie.

Commenta

commenti