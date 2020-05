Cariati: l’Istituto Comprensivo consegna nuovi dispositivi per la didattica a distanza

Altri 58 dispositivi informatici, fra notebook e tablet, sono stati consegnati oggi, in comodato d’uso gratuito, agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cariati.

La consegna, direttamente alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, è stata effettuata dai Volontari della Misericordia di Scala Coeli che stanno collaborando attivamente, in questo periodo di emergenza, con le istituzioni cariatesi.

Nelle scorse settimane, con la stessa modalità, altri 35 dispositivi sono stati recapitati ad altrettante famiglie, consentendo così a più di un centinaio di alunni che ne sono sprovvisti (se contiamo anche fratellini iscritti nello stesso istituto, che li utilizzano), di poter fruire più agevolmente della Didattica a Distanza.

“Nessuno escluso”, è, infatti, l’orientamento che, con la guida della dirigente scolastica Agatina Giudiceandrea, va sempre più caratterizzando l’azione educativa e didattica dell’Istituto Cariatese. L’impegno è di una ricerca continua di modalità rivolte a realizzare una scuola il più possibile inclusiva, anche oltre l’attuale momento di pandemia in cui è certamente indispensabile; una scuola vigile, in grado di intervenire ogni volta che le differenze possono creare barriere all’apprendimento e alla socialità.

In quest’ottica, fin dall’emanazione del DPCM dello scorso 4 marzo, l’Istituto Comprensivo di Cariati sta lavorando intensamente per migliorare l’offerta formativa in Dad, facendo tesoro delle difficoltà riscontrate e soprattutto facendo sentire la scuola vicina ad alunni e famiglie.

