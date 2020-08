Cariati interviene nella bonifica delle discariche abusive

L’Amministrazione comunale invita tutti alla massima collaborazione per poter individuare quanti inquinano il territorio

«Discarica abusiva in prossimità dell’isola ecologica di località Garanto al Ponte del Varco, la bonifica del sito prevista per oggi (giovedì 13) nell’ambito degli interventi programmati su tutto il territorio comunale non si è potuta effettuare a causa di un incendio che ha interessato i cumuli di rifiuti lì depositati dai soliti, ma per fortuna pochi, incivili».

È quanto denuncia l’Amministrazione Comunale informando, attraverso una nota stampa, che nell’immediatezza di quanto accaduto sono state allertate le forze dell’ordine per avviare tutte le indagini del caso.

«Invitando tutti alla massima collaborazione per poter individuare quanti sporcano ed inquinano il territorio – si legge nella nota – l’Amministrazione Comunale conferma l’impegno nel garantire decoro e pulizia della città nonostante l’emergenza dei rifiuti in atto a livello regionale».

Le operazioni di bonifica delle discariche abusive sul territorio, avviate oggi con l’utilizzo di un mezzo del tipo ragno, rientrano in questa serie di interventi finalizzati a tutelare la salute e l’ambiente.

