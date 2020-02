Cariati, in via di realizzazione la passeggiata su pennello a mare antistante la Madonnina

Cariati. Migliorare la fruibilità del Lungomare Cristoforo Colombo a beneficio dei residenti e dei visitatori, garantendo allo stesso tempo maggiore decoro e la rifunzionalizzazione degli spazi esistenti. Nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Si potrà passeggiare sul pennello a mare antistante la famosa Madonnina, protettrice dei pescatori. Gli interventi – sottolinea – daranno valore aggiunto alla complessiva proposta turistica cittadina e territoriale. Oltre a garantire maggiore decoro da un punto di vista urbanistico rifunzionalizzando l’infrastruttura e contribuendo, quindi, a mitigare l’impatto visivo dei pennelli a mare, l’opera rappresenterà un’ulteriore attrazione fruibile per e da turisti e visitatori. Questo tra gli obiettivi dell’assessore alla viabilità e trasporti Sergio Salvati, informando che la Giunta Municipale ha approvato nei giorni scorsi lo studio di fattibilità dell’importante opera di riqualificazione.

L’investimento è di oltre 630 mila euro. L’Ente ricorrerà all’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. L’intervento prevede, tra gli altri, la realizzazione dei collegamenti dei tratti di marciapiede ad oggi mancanti attraverso una pavimentazione in calcestruzzo ad effetto di sasso lavato, a naturale impatto estetico. La pavimentazione riguarderà anche lo slargo semicircolare che ospita la statua della Madonnina. La passeggiata sul pennello esistente sarà possibile grazie all’installazione di una struttura di design in acciaio sulla quale sarà poi poggiata l’impalcatura in doghe di legno composite adatta per ambienti aggressivi, come può essere quello marino, proveniente da lavorazioni a base di plastica riciclata ed a sua volta riciclabile al 100%.

Il percorso pedonale sullo specchio d’acqua antistante il Lungomare sarà dotato, inoltre, di panchine, ringhiere e pattumiere. Contestualmente sarà effettuata la bitumazione dei quasi due chilometri di Lungomare, sarà riqualificata la piazzetta e sarà sostituita l’intera pubblica illuminazione esistente.

Commenta

commenti