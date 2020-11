Cariati, festa patronale San Leonardo: tutto chiuso per venerdì 6

È quanto disposto dall’ordinanza del Sindaco Filomena Greco che alla luce dell’apprezzamento per l’iniziativa intrapresa già nel 2019 da parte della comunità ha inteso rinnovare anche per quest’anno l’indicazione della chiusura

Festeggiamenti in onore del santo Patrono Leonardo, venerdì 6 resteranno chiuse tutte le attività commerciali.

Per via dell’emergenza in atto – sottolinea il Sindaco – non saranno previste manifestazioni civili, ma nello spirito di condivisione e partecipazione che contraddistingue da sempre la comunità di fedeli di Cariati si è ritenuto giusto sospendere tutte le attività per dare la giusta rilevanza al momento religioso in onore del Santo.

L’ordinanza si riferisce anche a parrucchieri, barbieri e farmacie. Queste ultime garantiranno il servizio come da turno per i giorni festivi.

