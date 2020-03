Cariati, edilizia: pubblicata graduatoria provvisoria online

Aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall’ATERP che si renderanno disponibili nel Comune di Cariati, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria

È quanto fa sapere il sindaco facente funzioni Ines Scalioti sottolineando che nonostante l’emergenza sanitaria in corso e le difficoltà dettate dal momento, l’Amministrazione Comunale lavora a dare continuità a tutti gli adempimenti in itinere.

La graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi (legge regionale 32) resterà pubblicata sull’albo pretorio per 30 giorni. Dopodiché sarà trasmessa alla commissione circondariale che stilerà quella definitiva, non prima di aver eseguito le opportune verifiche reddituali e catastali e gli accertamenti vari sugli aspiranti assegnatari degli alloggi. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere nuove disposizioni ministeriali per l’emergenza Covid-19 – si precisa – i termini per la presentazione di eventuali ricorsi saranno prorogati.

