Cariati, il comune conferma: altri due soggetti positivi al Coronavirus

La Scalioti specifica che entrambi i soggetti si trovavano già in quarantena

Salgono a 3 i pazienti positivi al Coronavirus nel territorio comunale di Cariati. I due casi non compaiono nel bollettino regionale perché l’esito dei tamponi è appena arrivato. Al primo paziente accertato e comunicato nei giorni scorsi si aggiungono marito e moglie per i quali è stato comunicato l’esito positivo al tampone effettuato. Entrambi i soggetti si trovavano già in regime di quarantena nella loro abitazione. È quanto fa sapere il Sindaco facente funzioni Ines Scalioti precisando che su disposizione dell’Asp i due nuovi casi,attualmente isolati nella loro abitazione restano in attesa di essere trasferiti attraverso il servizio del 118 all’Ospedale Annunziata di Cosenza.

SUBITO AVVIATO ITER PER INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE

Il dipartimento prevenzione dell’Asp ha comunicato all’Amministrazione Comunale che sarà subito avviato l’iter per le indagini epidemiologiche sugli ultimi 14 giorni come previste dai protocolli sanitari. Nel continuare a richiamare tutti al rispetto scrupoloso di tutte le prescrizioni date da Governo, Regione ed Asp la Scalioti ribadisce l’invito ad evitare ogni allarmismo e ad informarsi correttamente solo ed esclusivamente attraverso i canali e gli strumenti istituzionali.

