Coronavirus, in via precauzionale e a tutela della salute e dell’incolumità pubblica relativamente all’emergenza epidemiologica in corso il cimitero comunale resterà chiuso al pubblico fino a venerdì 3 aprile.

È quanto fa sapere il Sindaco facente funzioni Ines Scalioti sottolineando che l’accesso ai soli addetti, previa autorizzazione dell’Ufficio tecnico comunale, sarà consentito solo nei casi di seppellimento e tumulazione delle salme.

