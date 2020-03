Cariati, coronavirus: l’amministrazione invita al rispetto delle prescrizioni.Denuncia penale per i trasgressori

Sull’ emergenza Coronavirus,il Sindaco facente funzioni Ines Scalioti, cogliendo l’occasione sia per tranquillizzare la comunità sul massimo impegno delle autorità preposte nel fronteggiare l’emergenza virale in corso; sia per esortare tutti a privilegiare soprattutto in questo momento il senso di coesione sociale e di umanità mettendo da parte divisioni e contrapposizioni di qualsiasi natura nell’esclusivo interesse generale.

L’amministrazione ribadisce che l’Amministrazione Comunale sta operando senza lesinare sforzi, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, l’Asp, le strutture socio-sanitarie, il mondo del volontariato e con i sindaci del territorio, per garantire e rafforzare verifiche, controlli, corretta informazione ed assistenza alla popolazione, si rinnova l’invito a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni relative agli obblighi di quarantena e di comunicazione, nonché di prevenzione e cautela, disposte dalle autorità locali, regionali e nazionali; ripetendo che per i trasgressori scatterà la denuncia penale.

Non possiamo che esprimere soddisfazione inoltre – prosegue – per la rinnovata attenzione mediatica che da più parti si sta registrando in questi giorni rispetto alla necessità, che vede da sempre ed ininterrottamente impegnato l’Esecutivo Greco, anche in queste ore nelle e presso le sedi competenti, di riaprire con urgenza la struttura ospedaliera di Cariati, per sopperire alla documentata emergenza sanitaria territoriale e – conclude la Scalioti – per contribuire adesso a governare con maggiore efficacia ed efficienza l’emergenza Coronavirus in corso.

